banner480
banner69
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
12 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
11 0
 
GG solak peşinde
GG solak peşinde
226 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
236 0
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
133 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
159 0
banner460

Ardahan’ın triosu

banner476

İlk devrede istediği sonuçları alamayan ve ikinci devreye daha güçlü girmek isteyen Ardahan, Yenişehir’den Soner Gülev, Dörtyol’dan Berk Cahit Yağcı ve İbrahim Ekşi’yi transfer etti

Ardahan’ın triosu
Ardahan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası öncesinde 3 transferle kadrosunu güçlendirdi.
İlk devrede istediği sonuçları alamayan ve ikinci devreye daha güçlü girmek isteyen Ardahan, Yenişehir’den Soner Gülev, Dörtyol’dan Berk Cahit Yağcı ve İbrahim Ekşi’yi transfer etti.
Ardahan, BTM İkinci Lig Birinci Grupta yarın İskele Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik’in yöneteceği maçta Civisil’i konuk edecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.