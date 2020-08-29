Ardahan’ın triosu

İlk devrede istediği sonuçları alamayan ve ikinci devreye daha güçlü girmek isteyen Ardahan, Yenişehir’den Soner Gülev, Dörtyol’dan Berk Cahit Yağcı ve İbrahim Ekşi’yi transfer etti

Ardahan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci devrenin ilk haftası öncesinde 3 transferle kadrosunu güçlendirdi.

İlk devrede istediği sonuçları alamayan ve ikinci devreye daha güçlü girmek isteyen Ardahan, Yenişehir’den Soner Gülev, Dörtyol’dan Berk Cahit Yağcı ve İbrahim Ekşi’yi transfer etti.

Ardahan, BTM İkinci Lig Birinci Grupta yarın İskele Cumhuriyet Stadı, Mehmet Volkan Çelik’in yöneteceği maçta Civisil’i konuk edecek.

