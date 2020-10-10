Ardahan’dan yardım yapanlara teşekkür

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ardahan’da yönetim kurulu, sezon tamamlandıktan sonra kulübe katkı koyanlara teşekkür ziyareti başlattı.

Kulübe katkı koyanlardan olan Sercan Çankaya’ya yapılan teşekkür ziyareti ile ilgili olarak Ardahan Spor Kulübünden şu açıklama yapıldı:

“Değerli iş adamı, Mağusa’nın sevilen simalarından Sercan Çankaya’yı ziyaret edip kulübümüze katkılarından dolayı yönetim olarak teşekkürlerimizi sunduk. Başarılarının devamını dileriz.”



