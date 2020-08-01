Ardahan’da galibiyet mutluluğu

BTM İkinci Ligde sezon geçtiğimiz hafta başlarken sezona galibiyetle başlayan takımlardan biri de Ardahan oldu.
Ardahan, Civisil ile deplasmanda karşılaştığı maçı 3-2kazanarak, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ardahan’ı, bu maçta galibiyete ise yeniden futbola dönen golcü futbolcu Halil Bekcan taşıdı.
Eski takımı Civisil’e karşı başarılı bir performans sergileyen Halil Bekcan, takımının son 2 golünü atarken, sezona 2 golle başlayarak, takımının en önemli gol silahı olacağını gösterdi. Bu arada aynı maçta Ardahan kalecisi Özkan Emre de rakibin kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek galibiyete katkı koydu.
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