Ardahan kaleci sorununu çözdü

BTM İkinci Lig İkinci Grupta ilk devre başarısız sonuçlar alan, özellikle de kaleci sorunu çeken Ardahan, kaleci transferi gerçekleştirdi.
Ardahan, geçtiğimiz sezon Dörtyol’a kiraladığı kalecisi Berk Cahit Yağcı’yı yeniden kadrosuna kattı.
21 yaşındaki genç kaleci, ikinci devrede takımını başarıya taşımayı hedefleyecek.
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