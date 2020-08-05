Arda Turan yuvaya döndü

Galatasaray'da, ikinci Arda Turan dönemi başlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan eski futbolcusu Arda Turan ile her konuda anlaşmaya vardı. Milli futbolcu, TT Stadyumu'nda boş mukaveleye imza attı

Arda Turan, yuvasına döndü. Galatasaray, devre arasında Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran ve Barcelona ile de sözleşmesi biten deneyimli oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile bir araya geldi. 33 yaşındaki futbolcu, daha sonra yöneticiler ile birlikte başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyarete gitti.

Arda Turan, Galatasaray'da boş mukaveleye imza attı. Sözleşme 1+1 yıllık olurken, tecrübeli oyuncu 66 numaralı formayı giyecek.

Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor. 33 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte olacak.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan Arda Turan, sarı-kırmızılı forma ile 191 maçta 44 gol atarken, 76 da asist yaptı.

Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de de forma giydi

2011 yazında Galatasaray'dan, Atletico Madrid'e transfer olan deneyimli oyuncu sonrasında İspanya devi Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giydi.