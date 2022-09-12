Arda Turan futbolu bıraktı

Son olarak forma giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu

Arda Turan'ın kariyerini noktaladığını duyurduğu video Youtube'da yayımlandı.

Videodaki konuşmasına "Size bir sır vererek başlamak istiyorum. Belki inanmayacaksınız ama ben çok iyi bir frikikçiydim. Pek görmemiş olabilirsiniz, bu zamana kadar kimseden duymamış olmanız da gayet normal. Ancak benim hikayem böyle başladı. Bir çift çorabı birbirine dolayıp yaptığım toplarla koltuğun tepesini hedef aldığımda aşık oldum futbola. Sonra kendimi sokağa attım ve gerisi geldi." şeklinde ifadelerle başlayan Arda Turan, duygusal bir anlatımla futbola başlangıcını ve kariyerini anlattı.