Apollon’dan, Fenerbahçe’ye transfer

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü ve Apollon Limassol ile her konuda anlaşmaya vardı. Macar futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi.22 yaşındaki stoper, 1.5 yıldır ApollonLimassol formasını terletiyor. Szalai, milli takımımızın Macaristan'a Uluslar Ligi B Grubu'nda mağlup olduğu 2 karşılaşmada da 90 dakika forma giymişti. Szalai son olarak Omonia’ya karşı, Apollon forması giymişti.

