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Apollon ile Fenerbahçe transfer pazarlığında

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Apollon ile Fenerbahçe, Apollon futbolcusu Szalai'nin transferi için görüşürken, Apollon’dan yapılan açıklamadaSzalai için tek teklifi Fenerbahçe’nin yaptığı belirtildi. Szalai takımının Omonia ile oynadığı zorlu maçta başarılıperformans sergiledi

Apollon ile Fenerbahçe transfer pazarlığında
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Fenerbahçe, Kıbrıs ekiplerinden ApollonLimassol forması giyen 22 yaşındaki Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kadrosuna katmak isterken, oyuncu için resmi teklif yaptı.
Sarı lacivertli kulüp, transfer konusunda önemli aşama kaydederken, Macar Milli Takımı'nda da oynayan Szalai de Fenerbahçe formasını giymeye sıcak bakıyor.ApollonLimassol kulübü de stoper ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Szalai için teklif yapan tek kulübün Fenerbahçe olduğunu açıkladı. Bu sezon Apollon formasıyla 19 maçta 3 gol atıp, 2 de asist yapan ve piyasa değeri 800 bin Euro olan Szali’nin2023 yılı sonuna kadar sözleşmesi var. 
Bu aradaSzalai takımının dün Omonia ile oynadığı ve 0-0 tamamlanan zorlu maçta başarılı futbolu ile takımının puan almasını sağladı.
 
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