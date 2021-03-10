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Apoel, Omonia’yı eledi

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Apoel, Omonia’yı eledi
Güney Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında karşı karşıya gelen Omonia ile Apoel'in mücadelesinde gülen taraf Apoel oldu.
İlk maçı 1-1 biten çeyrek finalin rövanşında Apoel rakibini 1-0  mağlup ederek saf dışı bırakmayı başardı ve yarı finale yükseldi.Karşılaşmada her iki tarafın da pozisyonları bulunurken, Apoel'in golünden önce OmoniaTzionis ile gole çok yaklaşırken direği geçemedi.
Apoel ise 80.dakikada Arjantinli oyuncusu FacundoZabala ile golü buldu ve bu golle turu geçen taraf oldu.Zabala, Apoel forması ile ilk golünü ezeli rakip Omonia ağlarına atmış oldu.
 
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