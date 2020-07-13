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“Apoel kümeye” tezahüratı Güney’de yankı buldu

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Yenicami taraftarlarının Çetinkaya aleyhine yönelik gerçekleştirdiği “Apoel kümeye” tezahüratları, “Apoel aromalı derbi” başlığı ile Güney basınında yer aldı

“Apoel kümeye” tezahüratı Güney’de yankı buldu
13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:04

Yenicami ile Çetinkaya arasında geçtiğimiz gün oynanan derbi mücadelesinde Yenicami taraftarlarının Çetinkaya aleyhine yönelik gerçekleştirdiği “Apoel kümeye” tezahüratları Güney Kıbrıs basınında yankı buldu.

Güney Kıbrıs’ın en büyük spor sitesi olan Kerkida, Yenicami – Çetinkaya arasındaki mücadeleye sitesinde yer vererek “Apoel aromalı derbi” başlığını kullandı.

Kerkida, haberde 3-1 Yenicami üstünlüğünde sona eren derbi sırasında Yenicami taraftarlarının Çetinkaya aleyhine ”Siz Apoel’siniz” “Apoel kümeye” “Sosyete kümeye” şeklinde tezahürat yaptığını okuyucularına duyurdu.

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