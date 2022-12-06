Antrenörlerin bölge toplantıları bu kez Yeniboğaziçi’nde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların dördüncüsü 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 18:30 da Gazimağusa bölgesi antrenörleri ileYeniboğaziçi Belediye Park’ında yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği,Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim yoğun bir şekilde faaliyet programını uygulamaya devam ediyor. KKTFAD yönetim kurulu aldığı önemli kararlar arasında yer alan üyelerine ulaşarak sorunlarını isteklerini dinlemek ve projelerini açıklamak için Bölgesel toplantıların dördüncüsü Gazimağusa bölgesine yapılıyor.

GAZİMAĞUSA BÖLGESİ İLE DEVAM EDİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların ilkini İskele-Karpaz bölgesinde başlatılmasının ardından daha sonra Güzelyurt-Lefke bölgesel toplantıları ile devam ederken, Mesarya bölgesi ile devam eden bölgesel toplantılara şimdi de Gazimağusa bölgesinde dördüncü toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantılarda üyeleri ile tanışma, birlikte fikir alışverişi yaparak ortak hareket etme adına KKTFAD yönetim kurulu tarafından 7 Aralık Çarşamba akşamı saat 18:30 da Gazimağusa bölgesi antrenörleri ile bir araya geliyor.

YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE PARKI’NDA BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın sıcak ve misafirperver yaklaşımı sonrası Yeniboğaziçi Belediye Park’ında saat 18:30 da yapılacak olan dördüncü bölgesel toplantı sonrası Yenboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, KKTFAD Yönetimi ve toplantıya katılacak olan antrenörler birlikte akşam yemeğinde bir araya gelecek. Gazimağusa Bölge sorumlusu Ahmet Ogan'ın organize ettiği gecede hocalarımız ile bağlantı kurma konusunda tam yetkili olduğu bölge toplantısında bizlere kucak açan ve destek veren Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar'a ayrıca Dernek olarak teşekkür edildi.

