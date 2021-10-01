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Antrenörleri Derneği mali genel kurul yaptı

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Antrenörleri Derneği mali genel kurul yaptı
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 27.olağan mali genel kurulu dernek lokalinde yapıldı. Olağan mali genel kurulda divan başkanlığını tüzük gereği dernek başkanı Süleyman Göktaş, sekreterlikleri ise Turgay Kara ile Hüseyin Cantürk yaptı.
27.mali genel kurulda faaliyet raporu Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş okurken, mali raporu genel sekreter Hişam Tarazi tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Derneğin 312.760.63 TL gelirleri olduğu, 121.419.19TL giderleri olduğu açıklandı. Derneğin banka mevcudunda 191.341.44 TL’si olduğu açıklandı. Faaliyet ve mali rapor üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı.
 
 
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