Antrenörleri Derneği: Görevden almak yerine el sıkışılmalı

Antrenörleri Derneği “Futbolu yürütebilmek için amatörce hizmet veren federasyon, kulüp başkan ve yöneticilerdir. Diğer paydaşlar karınca kararınca bir kazanç elde eder. Görevden almak yerine ise görüşülüp el sıkışılmalıdır.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu, 2021 – 2022 Futbol Sezonunun balamasına kısa süre kala basın açıklaması yaptı.

AKSA Liglerinin başlayacak olması ile ilgili olarak KTFAD başkanı Süleyman Göktaş imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

“Liglerimizin başlamadan önce gerek hazırlık dönemi gerekse de hazırlık maçları yoğun bir şekilde devam etmektedir.

İklim koşullarımızdan dolayı bu dönem her zaman çok zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu zorluklarla rağmen özellikle antrenörlerimiz ve futbolcularımızın her türlü özveriyi gösterdiğini görüyoruz. Bu özveriden sonra müsabaka döneminde de bizlere güzel futbol seyrettireceklerine inanıyoruz.

Pek tabi ki antrenör, futbolcu uğraşlarını en iyi şekilde yürütebilmeleri için bir başka kitle olan başkan ve yöneticiler adeta kulüpleriyle birlikte yatıp kalkarak ekonomik olarak gerekli bütçeleri oluşturmak için çalışıyorlar.

Futbol günümüzde bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sektörden nemalanan birçok kitle vardır. Kısacası buna artık amatörlük diyemeyiz onun için herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapmak mecburiyetindedir. Bu sektörü yürütebilmek için amatörce hizmet veren federasyon, kulüp başkan ve yöneticilerdir. Biz antrenörler, futbolcular, hakemler karınca kararınca bir kazanç elde ederiz. Bundan dolayıdır ki görevlerimizi en iyi şekilde icra etmek futbolun albenisini üst düzeye çıkartmak durumundayız.

Sadece bizleri üzen konu yönetici, antrenör ilişkilerinin zaman zaman gerilmesidir. Örneğin bu yıl daha liglerimiz başlamadan yeni anlaşma sağladığımız bir antrenörün görevine son verirken sadece bir telefon kullanıldı. Görevden almak yerine karşılıklı bir araya gelinir, nasıl ki anlaşma yaparken el sıkışılır, ayrılırkende usulünce ayrılmak daha hoş olur görüşündeyim. Zaman zaman yönetici arkadaşlarla bir araya geldiğimde bizlerden şöyle sitem etmektedirler. Bir antrenör kulübün üzerinde olamaz. Doğrudur, biz antrenörlerin görevi takımı teknik yönden hazırlamak istediğimiz oyucuları transfer etmeleri için yönetime teklif etmektir. Bizler ne maaş ödeme nede transfer ücretlerini karşılayan kitle tarafıyız. Bunu her zaman göz önünde bulundurmalıyız.

Böylelikle 2021 – 2022 AKSA Liglerimizin tüm kulüplerimize, antrenörlerimize, futbolcularımıza, hakemlerimize, tüm başkan, yöneticilerimize, spor yazarlarımıza hayırlı olmasını temenni eder ve başarılar dilerim. Antrenörler Derneği olarak futbola her zaman destek olacaklarını belirtir, saygılar sunarım.”