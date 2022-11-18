Antrenörleri Derneği ayın başarılı antrenörlerini belirledi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim toplandı. Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar arasında “bölgesel toplantılara” devam edileceği üçüncüsü Mesarya bölgesinde yapılacağı kararı alındı. İlki İskele-Karpaz bölgesi, ikincisi Güzelyurt-Lefke bölgesinde yapılan “Bölgesel Toplantılar”ın üçüncüsü 30 Kasım Çarşamba akşamı Mesarya bölgesinde yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim kurulu Aksa liglerinde mücadele eden takımlarda görev alan teknik direktör ve antrenörlerin yer aldığı ayın başarılı antrenörleri belirledi. Aksa liglerinde ikinci periyotdaki 4 haftalık sürede takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Mağusa Türk Gücü, 1.ligde Baf Ülkü Yurdu, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği, 1.lig A2’de Yenierenköy takımlarında görev yapan antrenörler ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alması kararı alındı. Ayın başarılı antrenörleri ödülleri 30 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

Aksa Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Ali Oraoğlu, yardımcı antrenör Serkan Ekşici, kaleci antrenörü MemişNay.

Aksa 1.Lig

Baf Ülkü Yurdu

Antrenör Orçun Volkan, yardımcı antrenör Serdar Sönmezer, kaleci antrenörü Mahmut Dinçli.

Aksa A2 Süper Lig

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Kamil Arifoğlu, Antrenör Kemal Okta

Doğan Türk Birliği

Reşat Aysu

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar

Aksa A2 1.Lig

Yenierenköy

Antrenör Murat Efe



