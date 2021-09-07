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Antrenörlere para karşılığında sezonluk kart

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Antrenörlere yıllık tüm futbol karşılaşmalarda geçerli olacak serbest giriş kartları 250 TL karşılığında verilecek

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Antrenörlere para karşılığında sezonluk kart
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş, 2021-2022 futbol sezonu başlarken Kulüpler Birliği başkanı Aytaç Karavezirler ile yapmış olduğu görüşme neticesinde bu yılda geçtiğimiz yılki gibi isteyen tüm antrenörlere yıllık tüm futbol karşılaşmalarda geçerli olacak serbest giriş kartlarının 250 TL karşılığında verileceğini duyurdu.
Bu kartı tedarik etmek isteyen antrenörlerin, derneğin bölge temsilcilerine müracaat etmeleri gerektiğini belirten başkan Süleyman Göktaş, Girne bölgesinde Ahmet Dedekorkut, Güzelyurt bölgesinde Yüksel Tok, Mağusa bölgesinde Ahmet Ogan, Lefkoşa bölgesindeGöksel Öcal -  Ahmet Zaifoğlu ve İskele bölgesi İlhan Kuş’a başvurulması gerektiğini belirtti.
 
 
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