Antrenörlere mazeret semineri yapılıyor

Yeni başlayan sezon ve 3.hafası geride kalan (2022-2023) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan üyelerine bir şans daha vererek mazeret semineri yapılabilmesi konusunda da dernek yönetimi karar aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetimi yeni göreve gelmesine rağmen önemli kararlar almaya ve icraatlarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bazı önemli kararlar alındı.

Teknik Adamlara Mazeret Semineri Yapılıyor

Göreve yeni gelen Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Futbol Antrenörler Derneği yönetimi yapılan yönetim kurulu toplantısında bölgesel toplantılara başlama ve en önemlisi ilk kez bir mazeret semineri yapma kararı aldı. Yeni başlayan sezon ve 3.hafası geride kalan (2022-2023) futbol sezonunda antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerine katılamayan üyelerine bir şans daha vererek mazeret semineri yapılabilmesi konusunda da dernek yönetimi karar aldı.

Antrenörlerinin 2022-2023 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde Haziran ayında gerçekleştirilen Teknik Direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik eğitim seminerlerine katılamayan antrenörlere 26 Ekim’de düzenlenecek seminerle bu yıl çalışma izni alma konusunda adıma attı.

Seminere Katılmayan Antrenörler Çalışamayacak

Her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminere katılamayan, şu an başlayan liglerde ve başlayacak olan BTM liglerinde bu sezon çalışma hakkını kaybeden antrenörlere bu kararla bir şans daha veren KKTFAD gerek pandemi, gerek hastalık gerek işinden dolayı katılamayan hocalarımıza bir şans daha verme düşüncesi ile acilen bu kararı aldıklarını ve Haziran ayında yapılan veya 26 Ekim’de yapılacak olan bu seminere katılmayan hocaların kesinlikle bu yıl hiçbir ligde çalışma izni alamayacağını hatırlattı.

Seminer 26 Ekim’de Yapılıyor

Teknik Direktör, A, B, C ve Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı mazeret semineri 26 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de KTSYD toplantı salonunda yapılması kararı alındı. Seminer ücretinin de belirlendiği toplantıda 500 TL alınması karara bağlandı. Alınan kararda seminere katılacak olan isimlerin 21 Ekim Cuma akşamına kadar KKTFAD yönetimine ulaşarak kayıt yaptırması gerektiği ödemenin ise seminer günü yapılabileceği duyuruldu. 26 Ekim 2022 tarihinde yapılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisansa sahip teknik adamların katılacağı “Mazeret Semerinde” eğitim verecek olan isimler ilerleyen günlerde açıklanacak.

Çalışma İzinler İptal Edilecek

Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2022-2023 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır açıklaması yapılırken liglerde görev alan ve geride kalan 3 haftada çalışma izni bulunmamasına rağmen gözden kaçarak çalışma izni verilen hocalarında tespit edilerek bu seminere katılımları zorunlu tutulurken katılım gerçekleştirmedikleri takdirde KTFF yapılan görüşme neticesinde bu yılki çalışma izinleri iptal edileceği de önemle duyuruldu.