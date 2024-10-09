Antrenörler Derneği’nde yeni yönetim belirlendi

Mevcut başkan Hasan Topaloğlu, tek aday olarak yer aldığı genel kurulda üyelerin onayını yeniden aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Genel Kurulu Salı günü gerçekleştirildi.

Mevcut başkan Hasan Topaloğlu, tek aday olarak yer aldığı genel kurulda üyelerin onayını alarak başkanlık görevine devam etti.

Dernek lokaline yer alan genel kurulda Divan Başkanlığı görevini Serhat Deniz, Sekreterlik görevlerini Hüseyin Dorak ve Latif Sakar yaptı. Saat 19.00’da başlaması beklenen genel kurul yeter sayısı oluşmadığı için 30 dakika ara verildikten sonra tekrar başladı.

İlk konuşmayı yapan dernek başkanı Hasan Topaloğlu katılan üyelere teşekkür ederek bugüne kadar yaptıklarının daha da fazlasını ve iyilerini yapacaklarını dile getirdi.

Daha sonra Hasan Topaloğlu tarafından okunan faaliyet raporu ve Mustafa Piro tarafından sunulan mali raporlar üyelerin oy birliği ile onaylandı.

Tek aday olan Hasan Topaloğlu ve yeni yönetimi üyeler tarafından onaylandı. Topaloğlu yeniden iki yıllık görev için göreve başladı. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:



Başkan: Hasan Topaloğlu

Başkanvekili: Hüseyin Dayı

Başkanvekili: Ahmet Ogan

Genel Sekreter: Hişam Tarazi

Gen. Sek. Yrd. ve Mali İşler: Hasan Kargılı

Veznedar ve Muhasip: Mustafa Piro

Futbol Fed. Sorumlusu: Caner Oshan

Eğitim Sorumlusu: Ahmet Dedekorkut

Medya İletişim Sorumlusu: Teysir Tarazi

Lokal ve Üyeler Sorumlusu: Latif Sakar

Üye ve Sağlık Sorumlusu: Derviş Dağman

Dış ilişkiler ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu: Mehmet Kemancıoğlu

Mağusa Bölge Sorumlusu: Sabri Deniz

Basın ve Girne Bölge Sorumlusu: Eray Yavuk

Güzelyurt ve Lefke Bölge Sorumlusu: Ercan Atasay

Mesarya Bölge Sorumlusu: Umut Güden

İskele ve Karpaz Bölge Sorumlusu: Tanju Karakaş

Futbol Altyapı Sorumlusu: Hasan Özkan

Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu: Erman Çelik

Sportif İşler Sorumlusu: Kemal Yürekli

Faal Üye: Özgü Bayraktar

Faal Üye: Hüseyin Dorak

Denetleme Kurulu: Rıza Erseven, Salih Sakallı, Mehmetali Özgürgün.

Yedek Üyeler: Önder Mutsuzlar, Ertan Bulut.

Haysiyet Kurulu: Emre Perçinci, Sedat Devecioğlu, Mehmet Piro.

Yedek Üyeler: Şerif Ogan, Hasan Burgaz.

