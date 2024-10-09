Antrenörler Derneği’nde yeni yönetim belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Genel Kurulu Salı günü gerçekleştirildi.
Mevcut başkan Hasan Topaloğlu, tek aday olarak yer aldığı genel kurulda üyelerin onayını alarak başkanlık görevine devam etti.
Dernek lokaline yer alan genel kurulda Divan Başkanlığı görevini Serhat Deniz, Sekreterlik görevlerini Hüseyin Dorak ve Latif Sakar yaptı. Saat 19.00’da başlaması beklenen genel kurul yeter sayısı oluşmadığı için 30 dakika ara verildikten sonra tekrar başladı.
İlk konuşmayı yapan dernek başkanı Hasan Topaloğlu katılan üyelere teşekkür ederek bugüne kadar yaptıklarının daha da fazlasını ve iyilerini yapacaklarını dile getirdi.
Daha sonra Hasan Topaloğlu tarafından okunan faaliyet raporu ve Mustafa Piro tarafından sunulan mali raporlar üyelerin oy birliği ile onaylandı.
Tek aday olan Hasan Topaloğlu ve yeni yönetimi üyeler tarafından onaylandı. Topaloğlu yeniden iki yıllık görev için göreve başladı. Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan: Hasan Topaloğlu
Başkanvekili: Hüseyin Dayı
Başkanvekili: Ahmet Ogan
Genel Sekreter: Hişam Tarazi
Gen. Sek. Yrd. ve Mali İşler: Hasan Kargılı
Veznedar ve Muhasip: Mustafa Piro
Futbol Fed. Sorumlusu: Caner Oshan
Eğitim Sorumlusu: Ahmet Dedekorkut
Medya İletişim Sorumlusu: Teysir Tarazi
Lokal ve Üyeler Sorumlusu: Latif Sakar
Üye ve Sağlık Sorumlusu: Derviş Dağman
Dış ilişkiler ve Lefkoşa Bölge Sorumlusu: Mehmet Kemancıoğlu
Mağusa Bölge Sorumlusu: Sabri Deniz
Basın ve Girne Bölge Sorumlusu: Eray Yavuk
Güzelyurt ve Lefke Bölge Sorumlusu: Ercan Atasay
Mesarya Bölge Sorumlusu: Umut Güden
İskele ve Karpaz Bölge Sorumlusu: Tanju Karakaş
Futbol Altyapı Sorumlusu: Hasan Özkan
Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu: Erman Çelik
Sportif İşler Sorumlusu: Kemal Yürekli
Faal Üye: Özgü Bayraktar
Faal Üye: Hüseyin Dorak
Denetleme Kurulu: Rıza Erseven, Salih Sakallı, Mehmetali Özgürgün.
Yedek Üyeler: Önder Mutsuzlar, Ertan Bulut.
Haysiyet Kurulu: Emre Perçinci, Sedat Devecioğlu, Mehmet Piro.
Yedek Üyeler: Şerif Ogan, Hasan Burgaz.
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