banner913
banner885
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
Üstel , arama kurtarma çalışmalarına katılan KKTC ekibine takdir belgesi verdi
12 0
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
“Yaşlı Bakım Sektöründe Yatırım İhtiyaçları ve Teşvikler” semineri 15 Mart’ta
5 0
 
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü...
5 0
Napoli haftalar sonra kaybetti
Napoli haftalar sonra kaybetti
17 0
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, Akdeniz sahilini çöplerden arındırdı
15 0
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
WSJ: Pentagon, Çin'in kargo vinçlerini muhtemel casusluk aracı olarak görüyor
12 0
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem
13 0
banner915

Antrenörler Derneği’nde Süleyman Göktaş onursal başkan

banner476

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, 24 yıl üst üste uzun soluklu Antrenörler Derneği başkanlığı yapan Süleyman Göktaş’ın onursal başkanlığını onaylayarak resmileştirdi

banner825
Antrenörler Derneği’nde Süleyman Göktaş onursal başkan
banner721
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yapılan olağan üstü genel kurulda onursal başkanlık ve tüzük maddelerinde yapılan bazı değişiklikler sonrasında yapmış olduğu yönetim kurul toplantısında karar aldı.
Dernek lokalinde Hasan Topaloğlu başkanlığında yapılan yönetim kurulu toplantısında 24 yıl üst üste uzun soluklu Antrenörler Derneği başkanlığı yapan Süleyman Göktaş’ın onursal başkanlığını onaylayarak resmileştirdi.
İLK ONURSAL BAŞKAN GÖKTAŞ
Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nde Onursal Başkanlık görevine ilk kez Süleyman Göktaş getirilmiş oldu.
KKTFAD yönetimi ayrıca bir açıklama yaparak şu an önemli bir ameliyat geçiren ve hastahanede tedavi görmekte olan hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir en kısa zamanda yanımızda görmek bizleri mutlu edecektir açıklaması yaptı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.