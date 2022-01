Antrenörler Derneği yönetimi yılın ilk toplantısını yaptı

Süleyman Göktaş başkanlığında toplanan Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yeni yılın ilk toplantısında 20222de yapılması planlanan organizasyonlarla ilgili kararlar aldı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda yeni yılda (2022) yapılması planlanan organizasyonlarla ilgili kararlar alındı. Ülkemizde de Pandemi sürecin devam ettiğinden dolayı yapılması düşünülen organizasyonlar konusunda pandemi şartları göz önünde bulundurularak yapılacağı açıklandı.ANTRENÖRLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİFutbol Federasyonu tarafından oynatılan 2021-2022 futbol sezonun tamamlanmasının ardından Antrenörler derneği başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından tüm liglerde 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenerek, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ödül gecesi yapılması konusunda Sağlık bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alına cak karalar ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılması konusunda ileriki günlerde yapılacak toplantıda karara bağlanacağı açıklandı.EĞİTİM SEMİNERLERİYeni futbol sezonunda (2022-2023) antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerin yapılabilmesi konusunda da dernek yönetimi karar üretti. Antrenörlerinin 2022-2023 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen teknik direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik eğitim seminerlerin yapılması konusunda Sağlık bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından alıncak karalar ve pandemi koşulları göz önünde bulundurularak yapılması konusunda ileriki günlerde yapılacak toplantıda karara bağlanacağı açıklandı.