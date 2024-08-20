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Antrenörler Derneği yönetimi özel gündemle toplandı

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Antrenörler Derneği yönetimi özel gündemle toplandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim  özel gündemle toplantı gerçekleştirdi. KKTC Masa Tenisi Federasyon lokalinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri katılırken önemli kararlar alındı.
ALINAN KARARLAR
Antrenörler Derneği başkan Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu yaptığı toplantıda almış olduğu kararlar, yeni sezonda (2024-2025) Antrenörlerin yıllık çalışma ücretleri belirleyerek teknik direktör 2.000 TL, A lisans 1.600 TL, B lisans 1.200 TL, C lisans 1.000 TL, kaleci antrenörleri 1.600 TL olarak belirlendi. Ayrıca yeni sezonda (2024-2025) Antrenörlerin maçlara giriş kartları için başvuru yapmaları istendi.    
MAZARET SEMİNERİ
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tarafından 3-4-5 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim seminerine mazaretli olarak katılamayan antrenörlere yönelik “Mazaret Seminer” yapılması konusunda karar alınırken, seminer tarihi 9-10 Eylül 2024 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılması kararı alındı. Ayrıca Mahmut Özçınar Antrenör Gelişim seminerine katılan antrenörlerin listesi yönetim tarafından kontrol edilerek Futbol Federasyonuna verilmesi yönünde karar alındı.
 
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