Antrenörler Derneği yılın başarılı antrenörleri ödüllendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ile Red7oil U14 liginde başarılı olan antrenörlere de ödüller verildi. Dernek başkanı Hasan Topaloğlu ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2023-2024 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri de belirleyerek ödüllendirdi.
“ANTRENÖRLERİMİZİ MOTİVE EDİYORUZ”
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, ödül töreninden önce kısa bir konuşma yaparak yeni sezonun hayırlı olmasını, başarılı antrenörlerin ödüllendirerek motive etmeye devam edeceklerini dile getirerek yeni sezonda tüm antrenörlerimize başarılar diledi.
BAŞARI ÖDÜLLERİ
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Özcan Özcanhan Konferans salonunda (Göçmenköy Merkez) gerçekleştirilen ödül törenine Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri, ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı. 2023-2024 Futbol sezonunda Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig şampiyonlar ve finalistler, Red7oil U14 liginde şampiyon ve finalist takımlarda başarılı olan antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, yönetim kurulundan Hişam Tarazi, Erman Çelik, Derviş Dağman, Hasan Kargılı, Eray Yavuk, Ahmet Ogan, Kemal Yürekli, Ahmet Dedekorkut tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle.
Red7oil U14 Ligi
Şampiyon Çetinkaya
Antrenör Bülent Şahin
Kaleci Antrenörü İmur Kırçay
Finalist Küçük Kaymaklı
Teknik Direktör Salih Sakallı
Antrenör Kadri Alagöz
Digitürk Kıbrıs Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig Play-Off Finalleri
Şampiyon Amaara Gaziveren
Teknik Direktör Kemal Yürekli
Antrenör Kemal Yakutoğlu
Kaleci Antrenör Kamil Karamanlı
Finalist Doğancı
Teknik Direktör Orçun Volkan
Antrenör Serdar Özsönmezer
Şampiyon Aslanköy
Antrenör Ahmet Ercen
Antrenör Hüseyin Çıdamlı
Kaleci Antrenörü Mustafa Özkaraman
Finalist Eurocoast Sadrazam Kayalar
Antrenör Gökhan Mami
Şampiyon Eveleksiz Üni. Güvercinlik
Teknik Direktör İzzet Kaçmaz
Antrenör Hasan Aksoy
Finalist Çalıkuşu Group Yedikonuk
Antrenör Yunus Emre Yılmaz
Antrenör Tacettin Köse
Şampiyon Ağırdağ Boğaz
Antrenör Talat Dağer
Antrenör Kemal Yamantürk
Kaleci Antrenörü Özgür Ruso
Finalist Serdarlı
Antrenör Erkut Mantar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.