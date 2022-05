Antrenörler Derneği Ödül Gecesi 3 Haziran’da

Futbol liglerimizde 2021-2022 futbol sezonunda, başarılı olan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenerek, her yıl yapılan geleneksel ödül gecesi 3 Haziran Cuma akşamı yapılacak

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneğinde futbol sezonunun tamamlanmasında son doğru gidilirken, her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu ödül gecesi ile yeni sezon öncesinde her yıl gerçekleştirilen teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenör seminerlerin tarihlerin belirlenmesi ve genel konuları görüşmek üzere yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Dernek lokalinde Süleyman Göktaş başkanlığında, yönetim kurulu üyelerin katılımı ile yapılan toplantıda tarihlerin belirlenmesi yanı sıra bir dizi kararlar alındı.

Futbol liglerimizde 2021-2022 futbol sezonunda mücadele eden takımlarımızda görev yapan ve başarılı olan teknik direktör, antrenör ve kaleci antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirlenerek, her yıl yapılan geleneksel ödül gecesinin 3 Haziran Cuma akşamı yapılmasına karar verildi. Dernek lokalinde saat 19:30 da yapılacak olan kokteyl dernek başkanları yanı sıra gazetelerin spor şeflerinin davet edilmesi kararına varıldı.

EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yeni futbol sezonunda (2022-2023) antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerin yapılabilmesi konusunda da dernek yönetimi karar üretti. Antrenörlerinin 2022-2023 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen teknik direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik eğitim seminerlerin tarihleri belirlendi.

SEMİNERLER 9-10 HAZİRAN’DA

Her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim seminerlerinin 9-10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Teknik direktör ve A lisansa sahip teknik adamları katılacağı Antrenör gelişim semineri ilk olarak 9 Haziran Perşembe günü, B, C, Kaleci antrenörü lisansa sahip antrenörlerin katılacağı ikinci seminer ise 10 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek.

Seminer ücretlerinin de belirlendiği toplantıda 150 TL seminer kayıt ücreti ile 200 TL yıllık üye aidat toplamı 350 TL alınması karara bağlandı.

9-10 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak olan Teknik direktör, A, B, C, Kaleci antrenör lisansa sahip teknik adamları katılacağı Antrenör gelişim seminerine Türkiye’de katılacak olan katılımcılar ilerleyen günlerde açıklanacak.

SEMİNERE KATILIM ZORUNLU

Teknik direktör, A, B, C Kaleci antrenör lisans yenileme seminerine ilgili lisans sahibi teknik adamların 2022-2023 futbol sezonunda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’ndan çalışma izni alabilmeleri için tüm teknik adamların seminere katılma zorunluluğu vardır.