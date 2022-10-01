Antrenörler Derneği'nde yeni başkan Topaloğlu

Antrenörler Derneği’nin dün akşam yapılan olağan genel kurulu sonucunda başkanlığa Hasan Topaloğlu seçildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD), Olağan Seçimli Genel Kurulu Cuma akşamı dernek lokalinde gerçekleşti

Süleyman Göktaş’ın 24 yıllık başkanlık görevinden sonra devam etmeme kararı almasıyla başkanlık için başvuru yapan Turgay Kara, Mustafa Borataş ve Hasan Topaloğlu genel kurulda üyelerin onayını istedi.

Toplam 260 kişinin oy kullandığı genel kurulda yapılan oylama sonrasında Hasan Topaloğlu 136 oy alarak derneğin yeni başkanı olurken, Mustafa Borataş 95, Turgay Kara ise 29 oy aldı.

