Antrenörler Derneği bölgesel toplantılara Mesarya’yla devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim yoğun bir şekilde faaliyet programını uygulamaya devam ediyor. KKTFAD yönetim kurulu aldığı önemli kararlar arasında yer alan üyelerine ulaşarak sorunlarını isteklerini dinlemek ve projelerini açıklamak için Bölgesel toplantıların üçüncüsü Mesarya bölgesinde yapılıyor.

MESARYA BÖLGESİ İLE DEVAM

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların ilkini İskele-Karpaz bölgesinde başlatılmasının ardından daha sonra Güzelyurt-Lefkebölgesel toplantıları ile devam ederken, şimdi de Mesarya bölgesinde üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantılarda üyeleri ile tanışma, birlikte fikir alışverişi yaparak ortak hareket etme adına KKTFAD yönetim kurulu tarafından 30 Kasım Çarşamba akşamı saat 18:30 da Mesarya bölgesi antrenörleri ile bir araya geliyor.

ÖZGİTLER RESTORANT’DA BULUŞMA GERÇEKLEŞİYOR

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'in sıcak ve misafirperver yaklaşımı sonrası ÖzgitlerRestronat'da saat 18:30 da yapılacak olan üçüncü bölgesel toplantı sonrası Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KKTFAD Yönetimi ve toplantıya katılacak olan antrenörler birlikte akşam yemeğinde bir araya gelecek. Mesarya Bölge sorumlusu Umut Güden'in organize ettiği gecede hocalarımız ile bağlantı kurma konusunda tam yetkili olduğu bölge toplantısında bizlere kucak açan ve destek veren Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler'e ayrıca Dernek olarak teşekkür edildi.

