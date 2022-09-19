Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendiriyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde ve Puma Kadınlar liginde başarılı olan antrenörlere de ek ödül töreni düzenleyerek ödüllendiriyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde ve Puma Kadınlar liginde başarılı olan antrenörlere de ek ödül töreni düzenleyerek ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirlenerek 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 19:00 da Lefkoşa ParadisePark’da gerçekleştirilecek yemekli ödül töreninde verilecek.

Aday Değil

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş 30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda aday olmayacağını yeniden açıklarken, aday olamak isteyenlerin ise 27 Eylül Salı akşamına (72 saat) kadar Dernek genel Sekreterliğine 2 üye tavsiyesiyle aday olabilecek.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG

Play-Off Finalleri

Şampiyon Mevlevi

Teknik Direktör HişamTarazi

Yardımcı Antrenör Savaş Kalfaoğlu



Finalist

Aslanköy

Antrenör Ali İmam



Şampiyon Pile

Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Hasan Aksoy



Finalist

Ağırdağ-Boğaz

Antrenör Mehmet Aşık

Yardımcı Antrenör Talat Dağer



Şampiyon Kaplıca Karadeniz 61

Antrenör Adem Ertem



Finalist

SFC Boğaziçi

Antrenör Mürsel Altuntaş



Puma Kadınlar Ligi

Şampiyon DeslyMağusa Spor Akademisi

Antrenör Şerif Ogan



Finalist

ChinaBazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı

Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası

Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü

Antrenör Mine Dayı



Finalist Küçük Kaymaklı

Antrenör Önder Mutsuzlar

