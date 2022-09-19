Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendiriyor

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde ve Puma Kadınlar liginde başarılı olan antrenörlere de ek ödül töreni düzenleyerek ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirlenerek 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 19:00 da Lefkoşa ParadisePark’da gerçekleştirilecek yemekli ödül töreninde verilecek.
Aday Değil
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş 30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda aday olmayacağını yeniden açıklarken, aday olamak isteyenlerin ise 27 Eylül Salı akşamına (72 saat) kadar Dernek genel Sekreterliğine 2 üye tavsiyesiyle aday olabilecek.
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :
İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Mevlevi
Teknik Direktör HişamTarazi
Yardımcı Antrenör Savaş Kalfaoğlu
Finalist
Aslanköy
Antrenör Ali İmam
Şampiyon Pile
Antrenör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Hasan Aksoy
Finalist
Ağırdağ-Boğaz
Antrenör Mehmet Aşık
Yardımcı Antrenör Talat Dağer
Şampiyon Kaplıca Karadeniz 61
Antrenör Adem Ertem
Finalist
SFC Boğaziçi
Antrenör Mürsel Altuntaş
Puma Kadınlar Ligi
Şampiyon DeslyMağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan
Finalist
ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası
Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
Finalist Küçük Kaymaklı
Antrenör Önder Mutsuzlar
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