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Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendiriyor

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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği, İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde ve Puma Kadınlar liginde başarılı olan antrenörlere de ek ödül töreni düzenleyerek ödüllendiriyor

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Antrenörler Derneği başarılı antrenörleri ödüllendiriyor
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından futbol liglerinin tamamlanmasının ardından yapılan yılın başarılı antrenörler ödül töreni sonrasında, ligleri daha sonra tamamlanan İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde ve Puma Kadınlar liginde başarılı olan antrenörlere de ek ödül töreni düzenleyerek ödüllendiriyor. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2021-2022 futbol sezonu sonunda başarılı olan antrenörleri belirlenerek 21 Eylül Çarşamba akşamı saat 19:00 da Lefkoşa ParadisePark’da gerçekleştirilecek yemekli ödül töreninde verilecek.
Aday Değil
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) başkanı Süleyman Göktaş 30 Eylül Cuma akşamı yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda aday olmayacağını yeniden açıklarken, aday olamak isteyenlerin ise 27 Eylül Salı akşamına (72 saat) kadar Dernek genel Sekreterliğine 2 üye tavsiyesiyle aday olabilecek. 
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilecek teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :
İKTİSATBANK BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Play-Off Finalleri
Şampiyon Mevlevi  
Teknik Direktör HişamTarazi
Yardımcı Antrenör Savaş Kalfaoğlu
 
Finalist
Aslanköy
Antrenör Ali İmam
 
Şampiyon Pile   
Antrenör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Hasan Aksoy
 
Finalist
Ağırdağ-Boğaz  
Antrenör Mehmet Aşık
Yardımcı Antrenör Talat Dağer
 
Şampiyon Kaplıca Karadeniz 61 
Antrenör Adem Ertem
 
Finalist
SFC Boğaziçi   
Antrenör Mürsel Altuntaş
 
Puma Kadınlar Ligi
Şampiyon DeslyMağusa Spor Akademisi
Antrenör Şerif Ogan
 
Finalist
ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası
Şampiyon ChinaBazaar Gençlik Gücü
Antrenör Mine Dayı
 
Finalist Küçük Kaymaklı
Antrenör Önder Mutsuzlar
 
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