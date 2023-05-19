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Antrenörler bilgilerini tazeledi

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Antrenörler bilgilerini tazeledi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) işbirliğinde düzenlenen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri tamamlandı. 
Salamis Otel’de 17-18-19 Mayıs tarihlerinde organize edilen, Türkiye’nin ve Galatasaray’ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim’in de konuşmacı olarak yer aldığı seminer son gün oturumları ile sona erdi.
Seminerin son gününde Futbol antrenörlüğünde felsefe ve etik değerler, Futbolda atletik performans gelişimi, Futbolda direnç antrenmanlarının önemi, Futbolda 11v11 taktik çalışmalar, Futbolcu beslenmesi, Futbolda medya antrenör ilişkileri ve antrenörlükte stres yönetimi konu başlıkları yapıldı. Seminer belge dağıtımı ile sona erdi.
 
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