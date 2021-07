Antrenör semineri tamamlandı

Katılımın zorunlu olduğu antrenör gelişim semineri tamamlanırken, seminere katılanlara sertifika dağıtıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin (KTFAD) iş birliği çerçevesinde düzenlene antrenör gelişim semineri tamamlandı.

Lefkoşa’da The Paradise Park’ta gerçekleştirilen antrenör gelişim seminerine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eğitmenlerinden Dr.Atila Yüce, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, teknik direktör Özcan Bizati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genç milli takım kaleci antrenörü Yusuf Yardımcı Girne American Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okul Müdürü Prof Dr.Mustafa Ferit Acar, B, C lisans, kaleci antrenörler katıldı.

1-2 Temmuz tarihleri arasında 2 gün süren teknik direkör, A, B, C, kaleci antrenörlerin katıldığı kurs tamamlanırken,seminerekatılanlara sertifika dağıtıldı.

Yenileme seminerine katılan teknik adamlar 2021-2022 futbol sezonunda çalışma izni almaya hak kazandı.