Antrenör semineri ertelendi

B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik online eğitim semineri 10 Ağustos tarihine ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği işbirliğinde B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik online eğitim semineri ertelendi.

Daha önce 4 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan seminerin başlangıç tarihi 10 Ağustos 2020 olarak güncellendi. B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerinin 2020-2021 sezonunda çalışabilmeleri için seminere katılmaları zorunlu olup; seminer başvurularının KTFF Genel Sekreterliği’ne 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 17.00’ye kadar yapılması gerektiği bildirildi. Katılımın ücretsiz olacağı seminere, A Lisans antrenörleri ve Teknik Direktörler de katılabilecek. Online konferans uygulaması ‘Zoom’ programı üzerinden yürütülecek seminerde ülkemizden ve Türkiye’den eğitimciler sunum yapacak. Seminerde Yönetim Bilimi ve Antrenman Bilimi alanlarında 21 konu işlenecek.



