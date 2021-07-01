Antrenör semineri başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin iş birliği çerçevesinde her sezon öncesi gerçekleştirilen antrenör gelişim semineri başladı. Antrenörlerin eğitimlerini üst seviyeye çıkarılabilmek için düzenlenen antrenör gelişim semineri TheParadise Park’ta başlarken, pratik eğitimler Şht Hüseyin Ruso Stadında yapıldı.
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