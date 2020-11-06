Antep, Kartal’ın kanatlarını kırdı

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.Kalyon Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım 45. dakikada Mirallas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 61'de Larin ile beraberliği sağladı. Ardından 63. dakikada Muhammet Demir, takımını yeniden öne geçirdi. Maçın sonucunu belirleyen gol 90+8. dakikada Kenan Özer'den geldi.Mücadelenin 55. dakikasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından evinde oynadığı 7 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK puanını 11'e yükseltirken Beşiktaş 10 puanda kaldı.

27. dakikada Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı son anda savunmada Djilobodji uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

36. dakikada ev sahibi ekipten Dicko'nun sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşta, kaleye yönelen topu kaleci Ersin son anda tokatlayarak uzaklaştırdı.

39. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü.

44. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağdan son çizgiye inen Dicko, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Muhammet Demir'e çıkardı. Bu oyuncunun çaprazdan yerden sert vuruşunda kaleci Ersin sağına gelen topu tokatladı. Atağın devamında arka direkte meşin yuvarlağı önünde bulan Mirallas, topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakemin uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal eden Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'ın uyarısıyla golü verdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı:

55. dakikada savunma arkasına sızan Muhammet'i durdurmak için kalesini terk eden Ersin rakibine faul yapınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ardından oyundan çıkan Ghezzal'ın yerine yedek kaleci Utku Yuvakıran kaleye geçti.

61. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Rosier'in sağdan yaptığı ortada arka direkte topa donunan Larin, meşin yuvarlağı filele gönderdi: 1-1.

64. dakikada ev sahibi takım tekrar öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden Muhammet Demir, düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+8. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Oyuna yeni giren Güray Vural'ın sağ çizgiye inip içeriye çevirdiği topa ön direkte şık bir vuruş yapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.