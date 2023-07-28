Ante Rebic Beşiktaş'ta

Siyah beyazlılar Hırvat futbolcunun kulübü Milan ile her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Rebic için Milan'a 500 bin avro ödeyeceği öğrenildi.
Deneyimli sol kanatın bonservisinde toplam 1 milyon avroluk başarı bonusu bulunduğu da kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı. Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.