banner913
banner932
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
Millilerimiz 28 ülke ile yarıştı, altıncı oldu
7 0
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
Avrupa Komisyonu İki Liderin KŞK ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı
19 0
 
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
Akaryakıt fiyatlarına 1.5 ayda 7’nci zam
16 0
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
Liderimize yapılan bu saygısızlık kabul edilemez
30 0
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
Gençlere Konut Sahibi Olma İmkan
34 0
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
Polis, Gazimağusa’da öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığının tespit edildiğini duyurdu
24 0
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
Şenkul'dan Öztürk'e hodri meydan
60 0
banner964

Ante Rebic Beşiktaş'ta

banner476

Beşiktaş, AnteRebic transferinde mutlu sona ulaştı. Hırvat yıldızın hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor

banner825
Ante Rebic Beşiktaş'ta
Siyah beyazlılar Hırvat futbolcunun kulübü Milan ile her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Rebic için Milan'a 500 bin avro ödeyeceği öğrenildi.
Deneyimli sol kanatın bonservisinde toplam 1 milyon avroluk başarı bonusu bulunduğu da kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı. Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.