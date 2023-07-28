Ante Rebic Beşiktaş'ta

Beşiktaş, AnteRebic transferinde mutlu sona ulaştı. Hırvat yıldızın hafta sonunda İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Siyah beyazlılar Hırvat futbolcunun kulübü Milan ile her konuda anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Rebic için Milan'a 500 bin avro ödeyeceği öğrenildi.

Deneyimli sol kanatın bonservisinde toplam 1 milyon avroluk başarı bonusu bulunduğu da kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcunun hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Son 4 sezonda Milan forması giyen Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile çıktığı 123 maçta 29 gol attı, 17 asist yaptı. Geçen sezon 31 karşılaşmada görev yapan Rebic, 3 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

