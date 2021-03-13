Antalyaspor'un yenilmezlik serisini Alanya bitirdi

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip, Antalyaspor'un ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Babacar, 39'da Mustafa Pektemek, 83. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5'te Ceyhun Gülselam kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor 49 puana yükselirken, 13 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.
ANTALYA'NIN SERİSİ BİTTİ
Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi
Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 13 maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.
Alanyaspor mağlubiyetiyle 13 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-beyazlı ekip, 2021'de yenilmeyen tek takım unvanını da yitirdi.
Fraport TAV Antalyaspor, bu mağlubiyetle 36 puanda kaldı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde bu sezon 9. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor, geçen sezon 18 Haziran 2020'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçını da rakibine karşı 4-0 kaybetmişti.
Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanspor, 17 Mart Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşacak.