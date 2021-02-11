Antalyaspor Sivas'ta tek golle turladı

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek tur biletini cebine koydu

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie (Dk. 75 Boyd), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Felix), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 75 Kone), Gradel, Yatabare

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo (Dk. 78 Ersan Adem Gülüm), Kudryashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk. 90 Sidney Sam), Nuri Şahin, Amilton (Dk. 78 Serdar Gürler), Fredy (Dk. 66 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar, Orgill (Dk. 66 Podolski)

Gol: Dk. 62 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor)



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Antalyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Akdeniz ekibi, 62. dakikada Fredy'nin penaltından attığı golle Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Antalyaspor bu sonuçla yarı finale adını yazdırdıran üçüncü takım oldu ve Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti.

