Antalyaspor seriye bağladı

Antalya Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi takımın gollerini 16 ve 35. dakikalarda Haji Wright, 29'da Naldo, 55. dakikada Luiz Adriano kaydetti.
Konuk ekibin tek golü ise 38. dakikada Mame Diouf'tan geldi.
Mücadelenin 67. dakikasında Hatayspor'dan Ruben Ribeiro kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sahadan 3 puanla ayrılan Antalyaspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken üst üste 5. galibiyetini aldı.
Puanını 47'ye yükselten Antalya ekibi 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Hatayspor ise 48 puanla 8. sırada kaldı.