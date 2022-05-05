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Antalyaspor rekor peşinde

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İH Konyaspor maçında puan ya da puanlar alarak sahasındaki yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkartmanın planını yapıyor

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Antalyaspor rekor peşinde
Süper Lig’de 35 hafta sonunda 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi ile 52 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı İH Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Kırmızı beyazlılar futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde çalışmalarına başlayacak. Antalyaspor’da sakatlıkları bulunan Hakan Özmert, AdmirMehmedi ve Harun Alpsoy çalışmaya katılmayacak. Fraport TAV Antalyaspor, sezonun ilk devresinde kaybettiği İH Konyaspor karşısında hem kazanmak hem de iç saha yenilmezlik rekorunu 12 maça çıkarmayı hedefliyor.
 
 
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