Antalyaspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında küme düşme hattında yer alan Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 8 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Akdeniz ekibi 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Kudryashov ve 85. dakikada Mehmedi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Ligde 8 maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 28'e çıkarıp nefes aldı. Fatih Karagümrük ise haftayı 33 puanla kapattı.



