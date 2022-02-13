Antalyaspor nefes aldı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.
Akdeniz ekibi 17. dakikada Fernando, 30. dakikada Kudryashov ve 85. dakikada Mehmedi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Ligde 8 maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 28'e çıkarıp nefes aldı. Fatih Karagümrük ise haftayı 33 puanla kapattı.
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