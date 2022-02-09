Antalyaspor, Hatay'dan çeyrek final biletiyle döndü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, adını çeyrek finale yazdırdı. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 10 kişi tamamladı

2021 Ziraat Türkiye Kupası'nın finalisti Fraport TAV Antalyaspor, son 16 turunda AtakaşHatayspor'a konuk oldu.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan maçın 45. dakikasında ev sahip 10 kişi kaldı. Bu dakikada AtakaşHatayspor'da Fatih Kuruçuk, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Mücadenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Eksik rakibi karşısında müsabakanın son anlarında baskısını artıran Fraport TAV Antalyaspor, aradığı golü 83. dakikada ara transferde kadrosuna kattığı AlassaneNdao ile buldu: 0-1

Konuk ekip, 87'de Haji Wright ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Kalan sürede başka gol olmadı ve Nuri Şahin'in öğrencileri kupada çeyrek finale yükseldi.

