Antalyaspor galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi 7 hafta sonra galip geldi

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

Akdeniz ekibi 45+3'te Jahovic'in attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 7 maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 13'e çıkardı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan MKE Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.

ERSUN YANAL İLE İLK ÜÇ PUAN

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı üçüncü lig maçında galibiyetle tanıştı.

Antalyaspor, Yanal ile ilk resmi maçında ligin 9. haftasında 22 Kasım'da Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada 2-0 yenildi.

Akdeniz ekibi, Ersun Yanal ile ikinci lig maçında 10. haftada 29 Kasım'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



