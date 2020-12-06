Antalyaspor galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Akdeniz ekibi 45+3'te Jahovic'in attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla 7 maç sonra kazanan Antalyaspor puanını 13'e çıkardı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan MKE Ankaragücü ise 2 puanla son sırada kaldı.
ERSUN YANAL İLE İLK ÜÇ PUAN
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı üçüncü lig maçında galibiyetle tanıştı.
Antalyaspor, Yanal ile ilk resmi maçında ligin 9. haftasında 22 Kasım'da Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada 2-0 yenildi.
Akdeniz ekibi, Ersun Yanal ile ikinci lig maçında 10. haftada 29 Kasım'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.