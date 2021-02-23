Antalyaspor'da Mustafa Yılmaz dönemi

Antalyaspor AŞ Genel Kurulu'nda başkanlığa Mustafa Yılmaz seçildi. Yılmaz, "Antalyaspor için arma için tek yumruk olalım. Bu armaya zarar verecek davranışlardan kaçınalım. Camiadan beklentim budur" dedi

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, Antalyaspor Kulübü Derneği ile Antalyaspor Vakfı Başkanı Yılmaz, Antalyaspor AŞ başkanlığına adaylığını açıkladı.

Genel kurulun tek adayı Yılmaz'ın sunduğu yönetim kurulu, katılımcıların oy çokluğuyla 3 yıllığına göreve getirildi.

Yılmaz, konuşmasında, genel kurul sürecinde Antalyaspor için bekledikleri desteği bulamadıklarını söyledi.

Kırmızı-beyazlı camianın kenetlenmesini ve büyük bir aile olmasını isteyen Yılmaz, Antalyaspor'a zarar verecek eleştirilere asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Yılmaz, sadece konuşup kulübe zarar vermek isteyenleri eleştirdi.

"Buradan bu arkadaşlara da şunu sormak istiyorum. Beyler 35 gündür neredeydiniz?" diyen Yılmaz, "Ben mücadele ederken hiçbiriniz yoktunuz. Artık bugün milat olsun. Geçmişi geçmişte bırakalım. Antalyaspor için arma için tek yumruk olalım. Bu armaya zarar verecek davranışlardan kaçınalım. Camiadan beklentim budur." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDA İLK HEDEFİMİZ FİNALE ÇIKMAK"

Yılmaz, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 12 maçtır yenilmemelerine dikkati çekti.

Bu sonucun Antalyaspor için önemli başarı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu başarının artacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Kupası'nda ilk hedefimiz finale çıkmak. Final hedefinden sonra Türkiye Kupası'nı şehrimize getiririz. Teknik direktörümüz Ersun Yanal'a ve futbolculara güvenimiz sonsuz." diye konuştu.



