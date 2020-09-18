Antalyaspor'da koronavirüs şoku

Fraport TAV Antalyaspor'da çok sayıda futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul'a hareket edemedi. Akdeniz ekibinde ikinci testler bekleniyor.
Edinilen bilgiye göre, A takımdaki çok sayıda oyuncunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine kırmızı-beyazlı kafilenin, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a hareketi sağlanamadı.
Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni Kovid-19 testlerinin ardından takımdaki durumun netleşeceği öğrenildi.
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