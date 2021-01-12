Antalyaspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Bursaspor’u deplasmanda 3-0 yenen Fraport-TAV Antalyaspor, adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu

Ziraat Türkiye Kupası ilk çeyrek finalist Bursa'da belli oldu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fraport-TAV Antalyaspor, tur atlayan taraf oldu.

Akdeniz ekibine turu getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Hakan Özmert, 33. dakikada genç yıldız Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada AdisJahovic attı.

Antalyaspor tur biletini cebine koyarken Bursaspor'un kupada çeyrek finale yükselme hasreti 6 yıla çıktı.

Bu arada karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar da izledi.

