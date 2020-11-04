banner480
banner69
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
27 0
“Bu girdap hepimizi boğacak”
“Bu girdap hepimizi boğacak”
58 0
 
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
23 0
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
32 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
44 0
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
25 0
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
21 0
banner529

Antalyaspor, Avcı’yla anlaşamadı

banner476

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi

Antalyaspor, Avcı’yla anlaşamadı
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.
Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.