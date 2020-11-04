Antalyaspor, Avcı’yla anlaşamadı

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.

