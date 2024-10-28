Antalyaspor alt yapıları ülkemize gelecek

Türkiye Süper Lig’in önemli takımlarından Antalyaspor kulübü yetkilileri ülkemize ziyaret gerçekleştirdi.

Bu kapsamda spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Ferda Ramanlı ve Antalyaspor Atletik Performans Direktörü olan Kıbrıslı Türk Yrd. Doç. Dr. Musta Behlül’ü kabul etti.

Ziyarette Antalya Eğitim Ateşeliği görevini tamamlayarak yurda dönen Mehmet Kortay da yer aldı.

İki yıl önce yine ülkemize gelerek Hüseyin Cahitoğlu ile görüşen yetkililer, bu süreçte Antalyaspor ile yapılan işbirliklerini görüştüler.

Antalyaspor’un ülkemiz takımlarına tesislerini açması sonrasında birçok takımımız Antalyaspor’un misafiri olarak, kamp yaptılar ve turnuvalara katıldılar.

YENİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Antalyaspor yetkilileri ziyarette Hüseyin Cahitoğlu ile bu kez yeni bir proje için görüştüler ve işbirliği yaptılar.

Başbakanlık ve Spor Dairesi tarafından belirlenecek bir tarihte, Antalyaspor’un Türkiye genelindeki tüm alt yapı takımlarının ülkemize gelerek şenlik havasında bir turnuva düzenlenmesi ve bunun geleneksel hale gelmesi konusunda anlaşmaya vardılar.

CAHİTOĞLU’NA FORMA HEDİYE EDİLDİ

Yetkillier ziyaret sonunda Hüseyin Cahitoğlu’na, Antalyaspor’un bu sezon tasarlamış olduğu yörük işlemeleri özelliğiyle öne çıkan 07 numaralı ve isminin yazılı olduğu forma takdim etti.

