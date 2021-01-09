Antalya’dan ilk deplasman galibiyeti

Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 ile geçti. Ligde ilk deplasman galibiyetini alan Antalyaspor'un golü 77'de Doğukan Sinik'den geldi.

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, İzmir'den 3 puanla dönmeyi bildi.

77. dakikada Doğukan Sinik'in filelere gönderdiği top, mücadelenin tek golü oldu, Ersun Yanal'ın öğrencileri, son iki maçta 4 puan alarak puanını 24e çıkardı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda, bugün saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetti.

Göztepe, bu maç ile ligde geride bıraktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 puanda kaldı.



