Antalya’dan ilk deplasman galibiyeti

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, İzmir'den 3 puanla dönmeyi bildi.
77. dakikada Doğukan Sinik'in filelere gönderdiği top, mücadelenin tek golü oldu, Ersun Yanal'ın öğrencileri, son iki maçta 4 puan alarak puanını 24e çıkardı.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda, bugün saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetti.
Göztepe, bu maç ile ligde geride bıraktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 puanda kaldı.
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