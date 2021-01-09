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Antalya’dan ilk deplasman galibiyeti

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Süper Lig'in 18. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Göztepe'yi 1-0 ile geçti. Ligde ilk deplasman galibiyetini alan Antalyaspor'un golü 77'de Doğukan Sinik'den geldi.

Antalya’dan ilk deplasman galibiyeti
Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Akdeniz temsilcisi, İzmir'den 3 puanla dönmeyi bildi. 
77. dakikada Doğukan Sinik'in filelere gönderdiği top, mücadelenin tek golü oldu, Ersun Yanal'ın öğrencileri, son iki maçta 4 puan alarak puanını 24e çıkardı. 
Gürsel Aksel Stadyumu'nda, bugün saat 16:00'da başlayan karşılaşmayı Mert Güzenge yönetti. 
Göztepe, bu maç ile ligde geride bıraktığı 17 karşılaşmada 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 19 puanda kaldı. 
 
 
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