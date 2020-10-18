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Antalya’da kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede önce konuk ekip, ardından ev sahibi ekip 9 kişi kaldı

Antalya’da kazanan çıkmadı
Antalya Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor, Sidney Sam'in 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk Gaziantep FK'da 28. dakikada Kevin Mirallas ve 65. dakikada Junior Morais, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sahada 9 kişi kalan konuk ekip mücadeleyi bırakmadı ve Furkan Soyalp ile 70. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Antalyaspor'da golü kaydeden Sidney Sam, 79. dakikada doğrudan Ufuk Akyol ise 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İki takımın da sahada 9 kişi kaldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e, Gaziantep FK ise 4'e çıkardı.
 
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