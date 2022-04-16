Antalya derbisinin kazananı Antalyaspor

Antalya'nın Spor Toto Süper Lig'deki futbol takımları Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor, 33. hafta maçında toplamda 18. kez karşı karşıya geldi. Derbi müsabakasında kazanan 3-1'lik skorla Nuri Şahin'in talebeleri oldu.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Nuri Şahin'in öğrencileri, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan Antalya derbisinde 3-1'lik skor sonucunda 3 puana ulaştı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri Haji Wright ve Gökdeniz Bayraktar (2) atarken, Alanyaspor adına rakip fileleri sarsan isim ise Famara Diedhiou oldu. Bu sonucun ardından ligde üst üste 6. galibiyetini alan Fraport TAV Antalyaspor, puanını 50'ye çıkararak maç fazlası ve averajla 8. sıraya yerleşti. Antalya derbisinden eli boş ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise maç fazlası, 52 puan ve averajla 6. sırada konumlandı.