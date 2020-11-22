Antalya derbisi Alanyaspor'un

Süper Lig'in 9. haftasında iki Antalya takımı Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor rakibi Antalyaspor'u 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Antalyaspor'da maçın 64. dakikasında Hakan Özmert kırmızı kart gördü.
Ligde 1 maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor 20 puana yükselerek liderliği Fenerbahçe'den geri aldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Yanal'ın öğrencileri haftayı 9 puanla kapattı.
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