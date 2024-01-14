Antalya'da kazanan yok

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 2. dakikada Taxiarchis Fountas atarken, Antalyaspor'un golü ise 68. dakikada Jehezkel'den geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor 29, Trabzonspor ise 37 puana yükseldi.
Bordo mavili ekip, sezonun ilk yarısında oynana maçı 1-0'lık skorla galip tamamlamıştı.
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