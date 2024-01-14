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Antalya'da kazanan yok

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

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Antalya'da kazanan yok
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 2. dakikada Taxiarchis Fountas atarken, Antalyaspor'un golü ise 68. dakikada Jehezkel'den geldi.
Bu sonuçla Antalyaspor 29, Trabzonspor ise 37 puana yükseldi.
Bordo mavili ekip, sezonun ilk yarısında oynana maçı 1-0'lık skorla galip tamamlamıştı.
 
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