banner583
Bundesliga’da değişim rüzgarı
Bundesliga’da değişim rüzgarı
24 0
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
Yılanlar Hakkında 10 İlginç Bilgi
334 0
 
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
Potada Büyük Erkekler Ligi askıya alındı
22 0
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
Trafik böyle ihmali kaldırmaz
534 0
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
Karataş’tan, Sertoğlu’na açık destek
84 0
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
Yol güvenliğini tehlikeye atmak bu kadar mı kolay?
20 0
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
Dünya Oto Cup’ta Mustafa Zorba ve Oksana Piddubna şampiyon
35 0
banner661
banner570

Antalya'da 3 puan Göztepe'nin

banner476

Süper Lig'in 39. haftasında Göztepe deplasmanda Frapot TAV Antalyaspor'u 3-2 yendi

Antalya'da 3 puan Göztepe'nin
Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar), Ufuk Akyol (Dk. 68 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak (Dk. 13 Omar Imeri) (Dk. 68 Sam), Podolski
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Esiti, Kubilay Sönmez (Dk. 83 Alparslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 89 Gassama), Soner Aydoğdu (Dk. 75 Yalçın Kayan), Diabate (Dk. 46 Brown Ideye), Jahovic (Dk. 89 Beykan Şimşek)
Goller: Dk. 5 Fredy (Penaltıdan), Dk. 67 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 31 Esiti, Dk. 66 Jahovic, Dk. 84 Atınç Nukan (Göztepe)
 
İzmir ekibine 3 puanı getiren golleri Anderson Esiti (31'), Adis Jahovic (66') ve Atınç Nukan (84') attı. Frapot TAV Antalyaspor'un golleri Fredy (penaltı 5') ve Lukas Podolski'den (67') geldi.
Göztepe aldığı bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Fraport TAV Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.