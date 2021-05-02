Antalya'da 3 puan Göztepe'nin

Stat: Antalya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov (Dk. 90 Gökdeniz Bayrakdar), Ufuk Akyol (Dk. 68 Hakan Özmert), Nuri Şahin, Amilton, Fredy, Eren Albayrak (Dk. 13 Omar Imeri) (Dk. 68 Sam), Podolski
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Kerim Alıcı, Atınç Nukan, Berkan Emir, Esiti, Kubilay Sönmez (Dk. 83 Alparslan Öztürk), Halil Akbunar (Dk. 89 Gassama), Soner Aydoğdu (Dk. 75 Yalçın Kayan), Diabate (Dk. 46 Brown Ideye), Jahovic (Dk. 89 Beykan Şimşek)
Goller: Dk. 5 Fredy (Penaltıdan), Dk. 67 Podolski (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 31 Esiti, Dk. 66 Jahovic, Dk. 84 Atınç Nukan (Göztepe)
İzmir ekibine 3 puanı getiren golleri Anderson Esiti (31'), Adis Jahovic (66') ve Atınç Nukan (84') attı. Frapot TAV Antalyaspor'un golleri Fredy (penaltı 5') ve Lukas Podolski'den (67') geldi.
Göztepe aldığı bu galibiyetle puanını 51'e yükseltti. Fraport TAV Antalyaspor ise 43 puanda kaldı.
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