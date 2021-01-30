Anorthosis, Maraş temalı forma hazırlattı

Güney Kıbrıs Birinci Lig ekiplerinden Anorthosis, Kapalı Maraş temalı etkinliklerine devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda skorboarda Kapalı Maraş’ın fotoğrafını yansıtan Anorthosis Kulübü bu kez de Maraş temalı forma hazırlattı.

Maraş kökenli bir kulüp olan Anorthosis, kulübün 110. kuruluş yılı nedeniyle hazırlattığı özel formalara Kapalı Maraş’ın silüetini yerleştirdi.



